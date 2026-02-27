Ultime News

27 Feb 2026 Davide, le esequie. Don Guido: "Non ci sono parole umane per lenire il dolore"
27 Feb 2026 Cremonese, arriva un Milan che non ha mai perso in trasferta
27 Feb 2026 In memoria di Massimo Lazzari la donazione dei dipendenti Arvedi ad A.m.o. onlus
27 Feb 2026 Ghisleri, con il 4+2 bene le iscrizioni ma arriva l'imprevisto: mancano le aule
27 Feb 2026 Sanremo 2026: chi sono i più votati della terza serata
A Ravenna operazione antidroga “Smoke Corner”, 14 arresti

RAVENNA (ITALPRESS) – La polizia di Stato di Ravenna è impiegata in un’operazione di polizia giudiziaria, denominata “Smoke Corner”, diretta al contrasto della cessione e del consumo di sostanza stupefacente in zona stazione Ferroviaria, giardini Speyer e Via Carducci. Nel corso dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura, che ha portato a 14 arresti, è stato anche effettuato un servizio ad “Alto Impatto” con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e del Reparto Volo di Bologna.

