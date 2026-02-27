Aprica presenta il nuovo ecosportello TARIP: efficienza e comodità per i cittadini

È stato inaugurato il nuovo Ecosportello TARIP di via Cascina Corte 16, a Cremona. La nuova sede diventa il punto unico in cui i cittadini potranno gestire tutte le pratiche relative alla tariffa puntuale e ai servizi ambientali gestiti da Aprica. A partire da lunedì 2 marzo gli sportelli di via Geromini e via Postumia verranno chiusi, con una completa unificazione dei servizi in un’unica struttura più moderna e funzionale.

Il nuovo spazio – inaugurato alla presenza dell’Assessore all’ambiente Simona Pasquali e dell’Amministratore delegato di Aprica Filippo Agazzi – è stato progettato per migliorare l’accoglienza e l’esperienza dei cittadini. L’area aperta al pubblico mette a disposizione nove posti a sedere, quattro sportelli dedicati alle pratiche amministrative, ai pagamenti e alle informazioni e uno sportello dedicato alla consegna di contenitori, tessere e sacchi.

Filippo Agazzi, amministratore delegato: “Questo nuovo edificio è la sintesi dei due ecosportelli che c’erano già in città, uno nella parte centrale in Via Geromini e l’altro in Via Postumia, nel nostro deposito. È sicuramente un’innovazione che va incontro a un miglioramento del servizio e alle necessità della città di Cremona, che è una città che per quanto riguarda Aprica, che serve circa 300 comuni, è una delle città con le miglior performance, sia da un punto di vista di raccolta differenziata, sia da un punto di vista di servizi di pulizia della città e di igiene del suolo. Il nuovo ecosportello ampia gli orari rispetto alla situazione precedente, quindi gli utenti e i cittadini di Cremona potranno recarsi anche nel pomeriggio rispetto a prima, dove invece erano aperti solo al mattino”.

L’organizzazione del servizio prevede una modulazione del numero di sportelli attivi in base ai flussi di utenza, con particolare attenzione ai periodi successivi all’emissione delle fatture e alle scadenze delle rate. Anche il lavoro di backoffice proseguirà in modo continuativo, gestendo le pratiche pervenute tramite e-mail, sportello online e richieste di aggiornamento.

Simona Pasquali, assessore all’ambiente: “Diciamo che è migliorato quello che è il servizio diretto al cittadino, quindi sportelli adeguati, sia come spazi anche come privacy, come necessità di attesa, perché c’è anche lo spazio di attesa, sia anche per avere quelle che sono le dotazioni. Prima gli spazi erano divisi in due edifici diversi, ora siamo tutti uniti, ci sono sia i parcheggi, arriva al trasporto pubblico la linea E, quindi la linea più frequentata dai nostri concittadini, e arrivano anche le ciclabili.

Il potenziamento dei servizi al pubblico si inserisce in un contesto particolarmente positivo: secondo il “Dossier Rifiuti 2025“, pubblicato nelle scorse settimane di Cittadinanzattiva, Cremona è il capoluogo con la TARIP più bassa d’Italia, risultato ottenuto grazie alla diffusione della tariffazione puntuale e dell’elevata qualità dei servizi di raccolta differenziata.

© Riproduzione riservata