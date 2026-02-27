Ultime News

27 Feb 2026 Sanità, l'anagrafe regionale si aggiorna: nel weekend sospesi alcuni servizi
27 Feb 2026 Trasloco Aprica dal centro alla periferia, Alquati: per quali ragioni?
27 Feb 2026 Verso il referendum costituzionale: confronto pubblico sulle ragioni del “sì” e del “no”
27 Feb 2026 Anche a Cremona la cerimonia celebrativa della fondazione dei Vigili del fuoco
27 Feb 2026 Sanremo, serata duetti: il ballerino che accompagna Patty Pravo si esibirà domenica al Ponchielli
Nazionali

Champions League, agli ottavi Bayern Monaco-Atalanta: i sorteggi

(Adnkronos) – L’urna di Nyon ha definito gli accoppiamenti degli ottavi di Uefa Champions League, con un tabellone ricco di sfide di altissimo livello. Per l’Atalanta il destino si chiama FC Bayern Monaco. Un accoppiamento di grande prestigio per la Dea, che dopo il passaggio del turno si ritrova davanti uno dei club più titolati d’Europa. La doppia sfida degli ottavi, in programma a marzo, metterà alla prova ambizioni e maturità europea dei nerazzurri. 

 

Atalanta – FC Bayern Munich 

Arsenal – Real Madrid 

Inter – Atlético Madrid 

Paris Saint-Germain – Manchester City 

Barcelona – Borussia Dortmund 

Liverpool – Juventus 

Chelsea – RB Leipzig 

Napoli – Benfica 

 

 

