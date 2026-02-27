Dall'Arci un corso per imparare ad organizzare eventi culturali

A Cremona nasce un nuovo percorso formativo dedicato a chi organizza eventi culturali e desidera migliorare qualità, impatto e sostenibilità. “Fare festa è una cosa seria” è un ciclo di cinque incontri gratuiti che si svolgerà tra marzo ed aprile rivolto a organizzatori e organizzatrici di eventi, rassegne e festival del territorio cremonese.

L’obiettivo è ripensare il senso e il ruolo dei festival a partire dai problemi reali e dalle pratiche già in uso, mettendo al centro la qualità delle relazioni, l’impatto sul territorio e le scelte di sostenibilità ambientale.

La formazione si inserisce nel progetto Il Giardino dei Sogni del Comune di Cremona, gestito da Compagnia dei Piccoli APS. Il percorso è curato e coordinato da ARCI Arcipelago in collaborazione con ARCI Nazionale e TrovaFestival.

Il programma, che parte sabato 7 marzo, si articola in cinque appuntamenti — prevalentemente online, con un incontro finale in presenza — durante i quali i partecipanti saranno accompagnati da figure di riferimento del settore e da ospiti provenienti da tutta Italia. Un’occasione per condividere strumenti, modelli organizzativi e visioni capaci di rendere i festival più partecipati, accessibili ed ecologici.

