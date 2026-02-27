Ultime News

27 Feb 2026 "Fare festa è una cosa seria": al via percorso formativo su organizzazione eventi
27 Feb 2026 Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità
27 Feb 2026 Badante cremonese morta a Dalmine: per l'autopsia è morte naturale, chiesta archiviazione
27 Feb 2026 Dall'Arci un corso per imparare ad organizzare eventi culturali
27 Feb 2026 Rifiuti abbandonati lungo il Morbasco: in attesa del parco li rimuovono i volontari
Cronaca

Dall'Arci un corso per imparare ad organizzare eventi culturali

di Giuliana Biagi

La formazione si inserisce nel progetto Il Giardino dei Sogni del Comune di Cremona, gestito da Compagnia dei Piccoli APS

Una festa di piazza
Fill-1

A Cremona nasce un nuovo percorso formativo dedicato a chi organizza eventi culturali e desidera migliorare qualità, impatto e sostenibilità. “Fare festa è una cosa seria” è un ciclo di cinque incontri gratuiti che si svolgerà tra marzo ed aprile rivolto a organizzatori e organizzatrici di eventi, rassegne e festival del territorio cremonese.

L’obiettivo è ripensare il senso e il ruolo dei festival a partire dai problemi reali e dalle pratiche già in uso, mettendo al centro la qualità delle relazioni, l’impatto sul territorio e le scelte di sostenibilità ambientale.

La formazione si inserisce nel progetto Il Giardino dei Sogni del Comune di Cremona, gestito da Compagnia dei Piccoli APS. Il percorso è curato e coordinato da ARCI Arcipelago in collaborazione con ARCI Nazionale e TrovaFestival.

Il programma, che parte sabato 7 marzo, si articola in cinque appuntamenti — prevalentemente online, con un incontro finale in presenza — durante i quali i partecipanti saranno accompagnati da figure di riferimento del settore e da ospiti provenienti da tutta Italia. Un’occasione per condividere strumenti, modelli organizzativi e visioni capaci di rendere i festival più partecipati, accessibili ed ecologici.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...