Ultime News

27 Feb 2026 Sanità, l'anagrafe regionale si aggiorna: nel weekend sospesi alcuni servizi
27 Feb 2026 Trasloco Aprica dal centro alla periferia, Alquati: per quali ragioni?
27 Feb 2026 Verso il referendum costituzionale: confronto pubblico sulle ragioni del “sì” e del “no”
27 Feb 2026 Anche a Cremona la cerimonia celebrativa della fondazione dei Vigili del fuoco
27 Feb 2026 Sanremo, serata duetti: il ballerino che accompagna Patty Pravo si esibirà domenica al Ponchielli
Video Pillole

Ex Ilva, Urso “La sentenza del tribunale di Milano cambia tutto”

ROMA (ITALPRESS) – “La sentenza di fatto riscrive le regole del gioco, siamo certamente preoccupati, i commissari stanno valutando quale impatto possa avere, sia per quanto riguarda i negoziati in corso che si stanno finalizzando, sia per quanto riguarda la continuità produttiva e quindi occupazionale” dello stabilimento di Taranto. “Questo riguarda anche la manutenzione dell’alto forno 4, che avrebbe dovuto iniziare oggi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di un convegno a proposito della decisione del tribunale di Milano.

