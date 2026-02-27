Ultime News

Nazionali

FantaSanremo, la quarta serata in diretta: i bonus e i malus assegnati

(Adnkronos) – E’ il momento di una delle serate più attese al FantaSanremo: all’Ariston arrivano duetti e cover. I fantagiocatori oggi hanno avuto la possibilità di modificare la propria formazione, sostituendo titolari e riserve tra loro e scegliendo un nuovo capitano. 

Ora è il momento di accumulare bonus e malus, facendo attenzione a quelli validi solo per la serata di oggi, venerdì 27 febbraio.  

Anche domani, dalle 8 alle 20, ci sarà nuovamente la possibilità di modificare la propria squadra tramite l’app del FantaSanremo. 

