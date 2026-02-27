Hivlab Lombardia, esperti a confronto su prevenzione, governance e accesso cure innovative

(Adnkronos) – L’edizione 2026 di Hivlab Lombardia ha riunito oggi a Milano rappresentanti delle istituzioni regionali, dell’accademia e dei principali centri clinici lombardi per un confronto strutturato sull’evoluzione dei modelli organizzativi e assistenziali nella gestione dell’Hiv. L’evento si inserisce nel percorso di rafforzamento della presa in carico dei pazienti avviato da Regione Lombardia negli ultimi anni, con interventi orientati a migliorare la governance della spesa e l’appropriatezza dei percorsi, in coerenza con il Piano nazionale Aids e con gli indirizzi europei e internazionali. Tra i temi centrali emersi nel corso dei lavori – informa una nota – la necessità di consolidare la diagnosi precoce e lo screening come strumenti prioritari di sanità pubblica, fondamentali per favorire l’emersione del sommerso, ridurre la trasmissione dell’infezione e rafforzare i percorsi di prevenzione. Parallelamente, è stata evidenziata l’urgenza di superare criticità ancora presenti, quali diagnosi tardive, frammentazione dei percorsi assistenziali, disomogeneità territoriali e problematiche di aderenza terapeutica.

I lavori sono stati introdotti da Davide Croce, direttore Crems – Centro di ricerca in economia e management in sanità e nel sociale, che ha aperto la sessione con un’analisi di scenario dedicata al contesto strategico regionale. Ai saluti istituzionali ha preso parte Emanuele Monti, presidente della IX Commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia di Regione Lombardia ed Executive Board Member dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). La tavola rotonda ha coinvolto un ampio panel di esperti, in rappresentanza delle principali realtà cliniche e accademiche lombarde.

Il confronto ha messo in luce l’importanza di un modello capace di integrare prevenzione, diagnosi, cura e monitoraggio, valorizzando i dati clinico-organizzativi per orientare le scelte programmatorie e garantire equità di accesso alle terapie innovative su tutto il territorio regionale. Hivlab Lombardia – concludono gli organizzatori – si conferma un laboratorio di analisi e proposta, finalizzato a tradurre il dialogo tra istituzioni e professionisti sanitari in indirizzi operativi concreti per l’evoluzione del sistema di gestione dell’Hiv in ambito regionale”.