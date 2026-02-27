In memoria di Massimo Lazzari la donazione dei dipendenti Arvedi ad A.m.o. onlus

Per ricordare Massimo Lazzari nel dodicesimo anniversario della prematura scomparsa, gli amici e colleghi della manutenzione elettrica dell’acciaieria Arvedi hanno organizzato una raccolta fondi da devolvere a favore di chi si occupa di sociale a sostegno dei piu’ bisognosi.

Come loro consuetudine, da anni aiutano varie associazioni organizzando tornei e grigliate tra colleghi amici e famigliari, ricordando Massimo per la sua grande umanità, la sua simpatia e la grande voglia di vivere.

Quest’anno l’attenzione è stata rivolta a “A.M.O. associazione Marcotti Osvaldo onlus” che ha lo scopo di aiutare le persone affette da Sma e sostenere progetti a favore delle persone con disabilità.

Sabato scorso gli amici di Massimo hanno incontrato i volontari dell’associazione e hanno devoluto il ricavato della raccolta per sostenere le loro numerose attività.

