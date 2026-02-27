Ultime News

27 Feb 2026 Davide, le esequie. Don Guido: "Non ci sono parole umane per lenire il dolore"
27 Feb 2026 Cremonese, arriva un Milan che non ha mai perso in trasferta
27 Feb 2026 In memoria di Massimo Lazzari la donazione dei dipendenti Arvedi ad A.m.o. onlus
27 Feb 2026 Ghisleri, con il 4+2 bene le iscrizioni ma arriva l'imprevisto: mancano le aule
27 Feb 2026 Sanremo 2026: chi sono i più votati della terza serata
Cronaca

In memoria di Massimo Lazzari la donazione dei dipendenti Arvedi ad A.m.o. onlus

Da anni i colleghi sostengono le attività delle associazioni di volontariato ricordando l'amico per la grande umanità, simpatia e voglia di vivere

La donazione ad Amo onlus
Fill-1

Per ricordare Massimo Lazzari nel dodicesimo anniversario della prematura scomparsa, gli amici e colleghi della manutenzione elettrica dell’acciaieria Arvedi hanno organizzato una raccolta fondi da devolvere a favore di chi si occupa di sociale a sostegno dei piu’ bisognosi.

Come loro consuetudine, da anni aiutano varie associazioni organizzando tornei e grigliate tra colleghi amici e famigliari, ricordando Massimo per la sua grande umanità, la sua simpatia e la grande voglia di vivere.

Quest’anno l’attenzione è stata rivolta a “A.M.O. associazione Marcotti Osvaldo onlus” che ha lo scopo di aiutare le persone affette da Sma e sostenere progetti a favore delle persone con disabilità.
Sabato scorso gli amici di Massimo hanno incontrato i volontari dell’associazione e hanno devoluto il ricavato della raccolta per sostenere le loro numerose attività.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...