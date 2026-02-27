Ultime News

27 Feb 2026 Sanità, l'anagrafe regionale si aggiorna: nel weekend sospesi alcuni servizi
27 Feb 2026 Trasloco Aprica dal centro alla periferia, Alquati: per quali ragioni?
27 Feb 2026 Verso il referendum costituzionale: confronto pubblico sulle ragioni del “sì” e del “no”
27 Feb 2026 Anche a Cremona la cerimonia celebrativa della fondazione dei Vigili del fuoco
27 Feb 2026 Sanremo, serata duetti: il ballerino che accompagna Patty Pravo si esibirà domenica al Ponchielli
Lavoro, Calderone “L’Ia porterà saldo positivo in termini di nuove opportunità”

ROMA (ITALPRESS) – “L’intelligenza artificiale certamente comporterà un riposizionamento e un rischio su alcune posizioni lavorative, ma alla fine porterà un saldo positivo in termini di nuove opportunità di lavoro. Il tema è connesso alla strategia sulle competenze, alla formazione e alla riqualificazione dei lavoratori e anche a dare una risposta in termini di competenze digitali. Noi come ministero del Lavoro siamo impegnati in questo”. Così Marina Calderone, ministra del Lavoro, a margine di un convegno su Ia e lavoro.

