Lega, artificieri nella sede di via Bellerio: rientrato l’allarme bomba

(Adnkronos) – Allarme bomba rientrato in via Bellerio a Milano. Gli artificieri della polizia sono intervenuti nella sede della Lega per effettuare un sopralluogo che ha dato esito negativo. A creare attimi di tensione era stata una telefonata anonima che segnalava la presenza di un ordigno tanto che erano state anche sospese le dirette di Radio Libertà che ha sede nell’edificio.