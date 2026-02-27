Mercosur, von der Leyen “Al via l’applicazione provvisoria”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “L’accordo Mercosur crea un mercato di 720 milioni di persone. Apre innumerevoli opportunità. Taglia miliardi di dazi doganali. Permette alle nostre piccole e medie imprese di accedere a mercati e di crescere in modo che prima potevano solo sognare. E conferisce inoltre all’Europa un vantaggio strategico di primo arrivato in un mondo di forte concorrenza e orizzonti brevi. Ma questo vantaggio di primo arrivato deve concretizzarsi. A gennaio, il Consiglio europeo ha autorizzato la Commissione ad applicare provvisoriamente l’accordo a partire dalla prima ratifica da parte di un paese del Mercosur. Ho già detto: quando loro saranno pronti, noi saremo pronti. Pertanto, nelle ultime settimane, ne ho discusso approfonditamente con gli Stati membri e con i membri del Parlamento europeo. Su questa base, la Commissione procederà ora all’applicazione provvisoria”. Lo afferma la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

