Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti

(Adnkronos) – Un tram della linea 9 è deragliato oggi pomeriggio 27 febbraio a Milano. L’incidente è avvenuto all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. Il convoglio proveniva da piazza della Repubblica ed era diretto verso Porta Venezia.

Il mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale Vittorio Veneto. Diversi i passeggeri a bordo. Numerosi i feriti, a cui sta prestando soccorso il 118. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine.