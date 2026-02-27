Ultime News

27 Feb 2026 "Fare festa è una cosa seria": al via percorso formativo su organizzazione eventi
27 Feb 2026 Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità
27 Feb 2026 Badante cremonese morta a Dalmine: per l'autopsia è morte naturale, chiesta archiviazione
27 Feb 2026 Dall'Arci un corso per imparare ad organizzare eventi culturali
27 Feb 2026 Rifiuti abbandonati lungo il Morbasco: in attesa del parco li rimuovono i volontari
Nazionali

Milano, tram deraglia in centro e si schianta contro un ristorante: numerosi feriti

(Adnkronos) – Un tram della linea 9 è deragliato oggi pomeriggio 27 febbraio a Milano. L’incidente è avvenuto all’angolo tra viale Vittorio Veneto e via Lazzaretto. Il convoglio proveniva da piazza della Repubblica ed era diretto verso Porta Venezia.  

Il mezzo ha invaso il binario su cui viaggiano i tram che circolano nella direzione opposta ed è andato a schiantarsi contro un ristorante di viale Vittorio Veneto. Diversi i passeggeri a bordo. Numerosi i feriti, a cui sta prestando soccorso il 118. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine. 

