Ultime News

27 Feb 2026 Aprica presenta il nuovo ecosportello TARIP: efficienza e comodità per i cittadini
27 Feb 2026 Anafibj, presentato il progetto "CowMeTec"
27 Feb 2026 Gli studenti delle superiori scuola di innovazione e imprenditorialità alla Cattolica
27 Feb 2026 Deve scontare oltre due anni di carcere: rintracciato un 37enne a Pizzighettone
27 Feb 2026 Davide, le esequie. Don Giulio: "Non ci sono parole umane per lenire il dolore"
Video Pillole

Realpolitik – La strategia di Trump

ROMA (ITALPRESS) – Donald Trump ha una strategia? E’ il quesito che muove l’analisi dell’ambasciatore Giampiero Massolo nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik. “Trump è tutt’altro che pazzo”, afferma Massolo, “tutti i capi di Stato calcolano, non è detto che si tratti sempre di calcoli corretti” e anche Trump ha una strategia che può sembrare singolare ma la sua tattica “è quella di tentare di isolare il mare nel quale pescano Cina e Russia”.
azn/abr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...