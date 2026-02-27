Realpolitik – La strategia di Trump





ROMA (ITALPRESS) – Donald Trump ha una strategia? E’ il quesito che muove l’analisi dell’ambasciatore Giampiero Massolo nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik. “Trump è tutt’altro che pazzo”, afferma Massolo, “tutti i capi di Stato calcolano, non è detto che si tratti sempre di calcoli corretti” e anche Trump ha una strategia che può sembrare singolare ma la sua tattica “è quella di tentare di isolare il mare nel quale pescano Cina e Russia”.

