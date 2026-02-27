Referendum, Mulè “Votare Sì è una scelta di civiltà”





PALERMO (ITALPRESS) – “Al referendum costituzionale sulla Giustizia vincerà il Si, questo per delle ragioni profonde e radicate”. Queste le parole di Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera dei Deputati intervenuto da Palazzo dei Normanni in occasione di un appuntamento a sostegno del Si al referendum sulla Giustizia del prossimo 22-23 marzo. “Bisogna votare Si al referendum per una ragioni legate alla civiltà giuridica e non a uno schieramento di partito, il tutto per avere un giudice libero, terzo e imparziale, superando così il codice fascista del 1941 – ha detto il Vice Presidente della Camera – . Bisogna fare in modo che la giustizia e i magistrati siano amministrati non da correnti politicizzate ma da merito e competenza. Vincerà il Si – sottolinea con convinzione Mulè – perché le sue ragioni sono profonde e radicate. Il consenso è ampiamente superiore rispetto al fronte del No. Non ci saranno conseguenze sul governo, la riforma costituzionale non c’entra con l’impegno politico perché riguarda la legge madre di tutti gli italiani, ossia la Costituzione”. xi6/vbo/mca3

