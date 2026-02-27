Ultime News

27 Feb 2026 Sanità, l'anagrafe regionale si aggiorna: nel weekend sospesi alcuni servizi
27 Feb 2026 Trasloco Aprica dal centro alla periferia, Alquati: per quali ragioni?
27 Feb 2026 Verso il referendum costituzionale: confronto pubblico sulle ragioni del “sì” e del “no”
27 Feb 2026 Anche a Cremona la cerimonia celebrativa della fondazione dei Vigili del fuoco
27 Feb 2026 Sanremo, serata duetti: il ballerino che accompagna Patty Pravo si esibirà domenica al Ponchielli
Sanremo 2026, Alicia Keys come Mariah Carey: il segreto del ‘gobbo’

(Adnkronos) –
Alicia Keys come Mariah Carey. La star internazionale che ieri, giovedì 26 febbraio, è stata super ospite al Festival di Sanremo 2026 con Eros Ramazzotti si è esibita sulle note del brano ‘L’Aurora’. Un’esibizione che ha colpito il pubblico dell’Ariston e quello da casa, in cui la cantante ha mostrato una certa padronanza del testo in italiano.  

Ma il trucco arriva proprio dal gobbo. Un video diventato virale sui social, mostra il testo che scorreva sotto gli occhi di Alicia Keys dove ogni parola del brano veniva tradotta in un vocabolo che riproduce la pronuncia più vicina all’originale italiano. “Sah-Rah, Sah-Rah, L’Ow-Roh-Rah”, si legge sul gobbo.  

 

E sui social è chiaro il riferimento a quanto accaduto qualche settimana fa, quando alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Mariah Carey ha intonato ‘Nel Blu, dipinto di Blu’ di Domenico Modugno, dove in quell’occasione l’artista è stata aiutata proprio dal gobbo, nella stessa maniera: “Voh-lah-reh, nel chay-lo een-fee-nee-toe…”.  

