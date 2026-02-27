Sanremo 2026, ascolti terza serata: 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share

(Adnkronos) – Sono stati 9.543.000 gli spettatori medi della terza serata di Sanremo 2026, con il 60,6% di share. Il migliore share per una terza serata del festival costruito su cinque serate. Per trovarne uno migliore bisogna risalire infatti al festival del 1990 condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, quando la terza serata ottenne 64,59% di share ma Sanremo durava quattro serate.

Gli spettatori della terza serata invece risultano in calo rispetto all’edizione 2025. Ma questo si spiega con una contrazione della platea televisiva. L’anno scorso la terza serata del festival ottenne un ascolto medio di 10.700.000 spettatori con il 59,8% di share.

Nella seconda serata il festival aveva ottenuto 9.053.000 con il 59,5% di share. Quindi ieri Carlo Conti ha recuperato oltre un punto di share. Complice forse anche l’assenza della concorrenza dei play off di Champions League, che aveva contraddistinto le prime due serate del festival.

In termini di telespettatori medi della terza serata, il festival ieri ha fatto meglio della terza serata dell’edizione 2023, quando gli spettatori furono 9.240.000.

Ieri la prima parte del festival, dalle 21.45 alle 23.33, è stata seguita da 12.585.000 spettatori con il 60,4% di share. Mentre la seconda parte, dalle 23.37 all’1.13, è stata seguita da 5.941.000 spettatori con il 61,3% di share.

Sono Laura Pausini e Alicia Keys le protagoniste dei picchi di ascolto della terza serata. In termini di telespettatori, il picco è stato raggiunto alle 22.11 con 14.199.000, quando in scena c’era Laura Pausini, appena entrata con il secondo abito della serata, giallo canarino. In termini di share, invece, il picco è stato raggiunto alle 23.04 (insolitamente presto) con il 65,8%, nel momento in cui Carlo Conti ha accolto sul palco Alicia Keys: lo share si è mantenuto sugli stessi livelli per l’intera performance della star statunitense, sia durante il duetto con Eros Ramazzotti sulle note di ‘L’Aurora’ sia quando Keys ha cantato da sola ‘Empire State of Mind’.