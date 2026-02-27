Sanremo 2026, chi è Mister X nella quarta serata? Conti tra bluff e smentite

(Adnkronos) – Chi sarà il Mister X a Sanremo 2026? La quarta serata del Festival, oggi 27 febbraio, ruota anche intorno alla presenza di un ‘Mister X’ che dovrebbe salire sul palco dell’Ariston: il ‘rebus’ monopolizza i social, tra ipotesi più o meno fantasiose avanzate dagli utenti. “Ogni tanto mi diverto anche io a scherzare”, dice Carlo Conti in collegamento con La vita in diretta su Raiuno. “Come ho fatto a tenerlo segreto? Forse perché non è nessuno”. Tra i nomi che rimbalzano tra social e tv, spicca quello di Adriano Celentano. “Volete sapere se il Mister X è lui? No, sarebbe fantastico ma credo rimanga un meraviglioso sogno”, dice il direttore artistico e conduttore. “Questa è l’unica certezza”, dice confermando l’addio al Festival dopo l’edizione 2026.

Da quando nella conferenza del mattino Conti ha parlato di una sorpresa per la serata delle cover, in Sala Stampa hanno iniziato a circolare le voci più disparate. E nemmeno l’arrivo della scaletta definitiva della serata ha messo fine alle congetture: in ben quattro spazi appare infatti un misterioso ‘Mister X’, che risulta anche nel ruolo di coconduttore, citato anche in diversi lanci al fianco di Conti e Laura Pausini. Dalle didascalie dei suoi spazi in scaletta si intuisce però che si tratta di un comico: un primo spazio si intitola ‘Perché Sanremo è Sanremo?’, il secondo ‘Fake su Sanremo’, il terzo ‘omaggio a Carlo’, il quarto ‘Italia e Sanremo. Il mistero ha alimentato ancora di più ogni tipo di rumors: da Fiorello a Leonardo Pieraccioni a Giorgio Panariello. Ma a quanto apprende l’Adnkronos, non si tratta di nessuno di questi tre.