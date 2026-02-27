Sanremo 2026, Mario Biondi e Alex Britti: la cover con Sayf

(Adnkronos) –

Mario Biondi e Alex Britti tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpretano il brano ‘Hit the Road Jack’ di Ray Charles, con Sayf, in gara al Festival con il brano ‘Tu mi piaci tanto’.

Classe 1971, Mario Biondi (Ranno vero cognome) è nato a Catania. Biondi cresce in una famiglia d’arte: il padre Stefano Ranno, noto come Stefano Biondi, era cantante e musicista. Mario sceglie di adottare il cognome Biondi in omaggio al padre. Fin da piccolo si sibisce in chiese e teatri locali e diventando voce solista di cori gospel.

Dopo alcuni anni di gavetta, la svolta arriva nel 2004 con il singolo This Is What You Are, che lo rende noto anche al pubblico internazionale. Nel 2006 pubblica l’album Handful of Soul vendendo oltre 300.000 copie in Italia e consolidando la sua fama. Successivamente escono album di successo con diverse collaborazioni di artisti italiani e internazionali, tra cui Renato Zero, Amalia Gré e Chiara Civello.

Nel 2013 Biondi pubblica Sun che lo consacra come artista internazionale, con tour in Europa, Stati Uniti e Giappone. La sua musica fonde soul, jazz e funk, ispirata anche da grandi nomi della musica italiana come Lucio Battisti, Gino Paoli e Pino Daniele.

Mario Biondi è padre di dieci figli avuti da quattro donne diverse, tra cui la moglie Romina Lunari.

Alex Britti nasce a Roma il 23 agosto 1968. Impara a suonare la chitarra a soli 8 anni e già a 17 anni si esibisce come chitarrista accompagnando band e artisti internazionali. Nel 1992 pubblica il suo album d’esordio come cantautore, Alex Britti. Il primo grande traguardo arriva con Solo una volta (o tutta la vita) che conquista le classifiche italiane. Nel 1999 vince la sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo con Oggi sono io, brano che lo consacra nel panorama della musica italiana. L’anno successivo ottiene un ottimo riscontro con i singoli Una su 1.000.000 e La vasca.

Con il quinto album in studio, Fiesta, Britti esplora jazz e blues, collaborando con Maurizio Costanzo e firmando canzoni come Quanto ti amo. Nel 2011 partecipa alla colonna sonora del film Immaturi con il brano omonimo, che gli vale una candidatura ai David di Donatello.

Britti ha anche partecipato a Celebrity MasterChef nel 2017 e dal 2018 è docente nel talent show Amici di Maria De Filippi. Tra i singoli più recenti si ricordano Brittish e Una parola differente.

Dal 2003 ha avuto una relazione con la showgirl Luisa Corna, durata circa un anno. Successivamente ha conosciuto Nicole, con cui si è sposato e ha avuto un figlio, Edoardo. Appassionato di calcio, tifa per la Roma, e colleziona chitarre: attualmente ne possiede più di 50, conservando gelosamente anche il primo strumento con cui ha imparato a suonare.

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

What you say?

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

Old woman, old woman, don’t treat me so mean

You’re the meanest old woman that I’ve ever seen

I guess if you said so

I’ll have to pack my things and go (that’s right)

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

What you say?

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

Now baby, listen baby, don’t ya treat me this way

‘Cause I’ll be back on my feet some day

(Don’t care if you do ‘cause it’s understood)

(You ain’t got no money, you just ain’t no good)

Well, I guess if you say so

I’ll have to pack my things and go (that’s right)

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

What you say?

Hit the road Jack and don’t you come back

No more, no more, no more, no more

Hit the road Jack and don’t you come back no more

Well (don’t you come back no more)

Uh, what you say? (Don’t you come back no more)

I didn’t understand you (don’t you come back no more)

You can’t mean that (don’t you come back no more)

Oh, now baby, please (don’t you come back no more)

What you tryin’ to do to me? (Don’t you come back no more)

Oh, don’t treat me like that (don’t you come back no more).