Ultime News

27 Feb 2026 Cremonese di 49 anni disperso sull'Adamello: ricerche in corso, campo base a Ponte di Legno
27 Feb 2026 Mucca libera crea il caos a Soncino e prende a calci veterinario
27 Feb 2026 Capitale della Cultura: primo tavolo dei promotori in Comune
27 Feb 2026 "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve": concerto al Ponchielli in ottobre
27 Feb 2026 Orientamento professionale: la Polizia di Stato si presenta agli studenti del Torriani
Nazionali

Sanremo 2026, Pupo chi è: la cover con Dargen D’Amico

(Adnkronos) –
Pupo sarà tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreterà il celebre brano ‘Su di noi’ insieme a Dargen D’Amico, concorrente in gara con il brano ‘Ai ai’, e al trombettista Fabrizio Bosso. 

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha una lunga carriera alle spalle, segnata da sei partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente, oltre ad aver scritto il testo di diverse canzoni in gara alla kermesse canora. 

Nasce a Ponticino, comune di Laterina (Arezzo), l’11 settembre 1955. Assapora la musica sin dall’infanzia, la famiglia infatti ha un forte legame con il canto e la poesia: la madre partecipa a cori locali, il padre compone ottava rima, e il nonno Santi Ghinazzi era conosciuto come ‘il poeta’.  

La carriera musicale di Pupo prende il via nel 1975 alla Baby Records con il brano Ti scriverò, mentre il primo album, Come sei bella, esce nel 1976. Il vero successo arriva però nel 1978 quando pubblica le canzoni Ciao e Gelato al cioccolato, scritta con Cristiano Malgioglio, diventata una vera hit generazionale attiva ancora oggi. Nel 1980 partecipa al Festival di Sanremo con Su di noi, che diventa uno dei suoi brani più celebri. 

Negli anni successivi, torna all’Ariston con Cieli azzurri (1983) e Un amore grande (1984, scritta da Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi), e successivamente con La mia preghiera (1992).  

Pupo è particolarmente apprezzato in Russia, dove ha tenuto numerosi concerti. Pupo ha costruito anche oltre alla musica una lunga carriera televisiva: partecipa a programmi come Quelli che il calcio, mentre nei primi anni 2000 racconta la sua vita ne Il Funambolo su Rai3. Ha condotto numerosi quiz e programmi di intrattenimento, tra cui Affari tuoi e Reazione a catena – L’intesa vincente.  

Nel 2010 torna al Festival di Sanremo con il brano Italia amore mio insieme a Emanuele Filiberto e Luca Canonici che si classificò seconda, dopo ‘Per tutte le volte che…’ di Valerio Scanu. In un’intervista rilasciata a Repubblica da Pupo, il cantante ha dichiarato che i furono ‘sabotati’. “La canzone non solo è arrivata seconda ma aveva vinto il festival, sono io ad aver accettato il secondo posto. Prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo. Avevano capito che avremmo vinto osservando il picco di ascolti record della serata in cui avevamo ospitato Marcello Lippi: quella sera si ruppe la chitarra, ci fu un attimo di impasse e allora Lippi fece un promo della canzone, cosa che non si poteva fare. Sabato mattina mi dissero che mi squalificavano e che avrei cantato solo come ospite; risposi che, pur avendo partecipato sei volte, non avevo mai vinto Sanremo: ‘Mi toglierete la vittoria lunedì mattina, ma io stasera vinco il festival e poi ci vediamo in tribunale’. Raggiungemmo un accordo, mi proposero secondo, dissi: ‘Secondo va bene’”. 

La vita sentimentale di Pupo è caratterizzata da un amore poliamoroso. Dal 1974 è sposato con Anna Ghinazzi, con la quale ha due figlie, Ilaria e Clara. Parallelamente, dal 1989 intrattiene una relazione stabile con Patricia Abati, ex manager e parte integrante della famiglia allargata. Nonostante la complessità della situazione, le due donne convivono in armonia, supportandosi a vicenda e mantenendo la riservatezza sulla loro vita privata. 

Un episodio traumatico dell’infanzia ha segnato profondamente Pupo: a 12 anni scoprì la madre con un altro uomo, evento che ha influenzato il suo approccio alle relazioni sentimentali. 

Oltre a Ilaria e Clara, Pupo ha una terza figlia, Valentina, nata da una precedente relazione. Ha sempre definito il rapporto con le figlie come protettivo e affettuoso, cercando di essere presente soprattutto con Clara, con cui ha un legame speciale. Nonostante la complessità della sua vita privata, Pupo considera Anna e Patricia il suo più grande “investimento” sentimentale. 

Su di noi 

Ci avresti scommesso tu 

Su di noi 

Mi vendi un sorriso tu 

Se lo vuoi 

Cantare, sognare, sperare così 

Su di noi 

Gli amici dicevano, “No, vedrai 

È tutto sbagliato” 

Su di noi 

Nemmeno una nuvola 

Su di noi 

L’amore è una favola 

Su di noi 

Se tu vuoi volare 

Lontano dal mondo, portati dal vento 

Non chiedermi dove si va 

Noi due respirando lo stesso momento 

Poi fare l’amore qua e là 

Mi stavi vicino e non mi accorgevo 

Di quanto importante eri tu 

Adesso ci siamo 

Fai presto, ti amo 

Non perdere un attimo in più 

Su di noi 

Nemmeno una nuvola 

Su di noi 

L’amore è una favola 

Su di noi 

Se tu vuoi volare 

Su di noi 

Ancora una volta, dai 

Su di noi 

Se tu vuoi volare 

Ti porto lontano, nei campi di grano 

Che nascono dentro di me 

Nei sogni proibiti di due innamorati 

Nel posto più bello che c’è 

Lontano dal mondo, portati dal vento 

Respira la tua libertà 

Giocare un momento, poi corrersi incontro 

Per fare l’amore qua e là 

Su di noi 

Nemmeno una nuvola 

Su di noi 

L’amore è una favola 

Su di noi 

Se tu vuoi volare 

Mi stavi vicino e non mi accorgevo 

Di quanto importante eri tu 

Adesso ci siamo 

Fai presto, ti amo 

Non perdere un attimo in più 

Su di noi 

Ancora una volta, dai 

Su di noi 

Di te non mi stanco mai 

Su di noi 

Ancora una volta, dai 

Su di noi 

Di te non mi stanco mai 

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai 

Noi, solo noi 

Su di noi, solo noi 

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai 

Noi, solo noi 

Su di noi, solo noi 

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai 

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai 

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai 

Na-na-na, nai, na-na-na, nai, na-na-na, nai 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...