Sanremo 2026, Vincenzo Schettini ospite dopo le polemiche: cosa è successo

(Adnkronos) –

Il professor Vincenzo Schettini stasera, venerdì 27 febbraio, sarà sul palco del Festival di Sanremo 2026. Nel corso di questa mattina era circolata sui social un’indiscrezione riguardo proprio la presenza del docente alla kermesse canora. Sembrava che avesse deciso di non accettare l’invito dopo le polemiche degli ultimi giorni, scatenate dopo l’intervista rilasciata a Gianluca Gazzoli. Tuttavia, durante la conferenza stampa della quarta serata, a smentire l’indiscrezione ci ha pensato il vice direttore dell’Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo: “Schettini ci sarà. Parlerà di dipendenze e di disagio giovanile, da alcol e droga alla dipendenza digitale”, ha detto.

Vincenzo Schettini, youtuber e divulgatore scientifico diventato celebre sui social con il progetto ‘La Fisica che ci Piace’, è finito pochi giorni fa al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni rilasciate al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli in cui il docente ha parlato della possibilità per gli insegnanti di proporre contenuti online a pagamento: “Gli insegnanti che sono a scuola adesso, come me, cominceranno a proporre i loro contenuti online, magari anche a pagamento. Perché un buon prodotto deve essere in vendita in un supermercato, e perché la buona cultura non deve essere in vendita? Dobbiamo uscire dal cliché che la conoscenza debba essere sempre gratuita”.

Parole che sono state fraintese e che hanno acceso il dibattito sui social, dove in molti hanno interpretato le sue parole come un invito a l’istruzione a pagamento. Schettini ha così replicato facendo una netta distinzione tra scuola e istruzione, gratuita e accessibile a tutti come diritto costituzionale, e cultura. “Se credete veramente che la cultura debba essere gratuita e accessibile a tutti allora, vi prego, adesso andate dentro un museo e pretendete di entrare gratis”, ha detto in un reel spiegazione. Schettini ha sottolineato che il suo discorso riguardasse la possibilità per gli insegnanti di offrire cultura al di fuori della scuola ed essere pagati per questo.

Nel frattempo, un ex studente – rimasto anonimo – ha diffuso una versione critica delle lezioni del docente, definendoli poco tradizionali e affermando che in classe venivano realizzati video per Youtube al posto delle lezioni canoniche.

Alle accuse, hanno replicato personalmente i rappresentati d’Istituto dell’IISS ‘Luigi dell’Erba, scuola in cui Schettini insegna fisica. In una nota firmata con nomi e cognomi e diffusa sul profilo Instagram ‘la fisica che ci piace – gli studenti hanno preso le distanze dalle dichiarazioni anonime esprimendo piena solidarietà al docente.

“Dobbiamo sottolineare – hanno scritto – dato che sembra essere necessario, che il professore è stato sempre benvoluto dai suoi studenti e dai genitori: non è mai giunta una lamentela alla Dirigenza Scolastica, anzi, solo ringraziamenti per avere nell’Istituto un insegnante così innamorato del suo lavoro, esattamente come tanti altri docenti. A nome dell’intera comunità studentesca, dichiariamo piena solidarietà al prof perché ci sentiamo coinvolti in questa triste e assurda vicenda. I suoi metodi didattici (anche di lezioni online) sono stati visti da molti come una grande novità che potesse finalmente creare un flusso positivo nello studio di una materia ostica come la fisica; certo, ci può essere stato qualche studente che, per motivi propri, non abbia né amato la materia né amato quella metodologia, ci sta. Su una cosa che lo studente anonimo racconta siamo d’accordo e possiamo testimoniarlo (visto che conosciamo il prof da molto prima che sui social diventasse un volto così amato): il prof. Schettini è sempre stato umano ed empatico con tutti i suoi studenti”.

Vincenzo Schettini, nato il 7 marzo del 1977 a Como ma cresciuto in Puglia, è un professore e content creator italiano, diventato noto sul web per i video pubblicati sui social network in cui spiega nozioni della sua materia, la fisica.

Sin da piccolo nutre una grande passione per la musica e la creatività. Spinto dalla mamma, alle medie comincia a studiare il violino: frequenta il conservatorio a Monopoli e si diploma nel 2000 in violino e didattica della musica. Nel frattempo, coltiva anche la sua passione per le materie scientifiche: dopo il percorso di studi all’Università di Bari, si laurea in fisica e si specializza in didattica della fisica.

Comincia a lavorare come professore insegnando la materia negli istituti superiori della sua zona. Poi, la svolta arriva nel 2015 quando apre il suo canale YouTube intitolato ‘La fisica che ci piace’, catturando subito l’attenzione degli utenti.

Nel 2022 ha pubblicato il suo primo libro, ‘La fisica che ci piace’, che ha raggiunto la top ten dei libri di saggistica più venduti in Italia. Nel 2023 è uscito il suo secondo libro, ‘Ci vuole un fisico bestiale’.

Nel suo debel 2024 fa utto in televisione: ‘La Fisica dell’Amore’ è il titolo del programma (in onda su Rai2 e disponibile su RaiPlay)un programma incentrato sulla fisica e sulla vita, che tocca più temi e che coinvolge ospiti del mondo della musica e dello spettacolo.