Sanremo, grazie al festival boom di arrivi e crescita record di presenze





ROMA (ITALPRESS) – Le stime per la 76^ edizione del Festival di Sanremo indicano un valore economico complessivo superiore ai 200 milioni di euro, con un incremento del 9% rispetto al 2025. La crescita è sostenuta da 44 milioni di spesa diretta: 25 destinati alla filiera turistica e 19 ad attività locali e personale organizzativo. E’ quanto emerge da un’indagine elaborata dal Ministero del turismo. L’impatto più rilevante riguarda l’eredità del brand: 150 milioni derivano dalla forza comunicativa dell’evento, di cui 101 dalla copertura mediatica internazionale e 48 dalla valorizzazione territoriale. L’analisi della domanda per l’edizione del 2026 delinea un profilo del visitatore molto nitido, con il Festival scelto in prevalenza dalle coppie che rappresentano il 58% del totale, seguite da viaggiatori singoli e nuclei familiari che si attestano entrambi al 19%. Si tratta di un pubblico consapevole che pianifica il viaggio con un anticipo medio di 56 giorni. «I grandi eventi sono motore di crescita strutturale», afferma il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, sottolineando il ruolo del Festival come vetrina globale per l’Italia.

