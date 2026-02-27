Ultime News

27 Feb 2026 Sanità, l'anagrafe regionale si aggiorna: nel weekend sospesi alcuni servizi
27 Feb 2026 Trasloco Aprica dal centro alla periferia, Alquati: per quali ragioni?
27 Feb 2026 Verso il referendum costituzionale: confronto pubblico sulle ragioni del “sì” e del “no”
27 Feb 2026 Anche a Cremona la cerimonia celebrativa della fondazione dei Vigili del fuoco
27 Feb 2026 Sanremo, serata duetti: il ballerino che accompagna Patty Pravo si esibirà domenica al Ponchielli
Video Pillole

Sanremo, la soddisfazione delle Nuove Proposte Filippucci e Bove

SANREMO (ITALPRESS) – “Penso che abbia prevalso l’emozione”. Niccolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo, rilegge così l’esibizione. Angelica Bove, alla quale sono andati entrambi i premi della Critica assegnati dalle sale stampa, aggiunge: “Non ho cantato una canzone, ho portato la mia storia», definendolo il premio “il primo mattoncino” del suo percorso.

xg8/trl/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...