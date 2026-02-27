Sanremo, Mogol riparte su elicottero vigili del fuoco: è polemica. Lui: “Viaggio è andato benissimo”

(Adnkronos) – Polemiche a Sanremo per l’utilizzo dell’elicottero dei vigili del fuoco per trasportare Mogol e la moglie da Sanremo, dove è stato ospite al Festival 2026, a Roma. Il viaggio è andato “benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti”, ha risposto Mogol in merito al trasferimento, a margine della prima festa commemorativa dell’istituzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Giulio Rapetti in arte Mogol, nel corso della cerimonia, in cui è stato presentato l’inno del Corpo scritto proprio dal maestro, è stato nominato vigile del fuoco ad honorem.

Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a margine della festa. “Noi siamo contentissimi di aver avuto qui Mogol e lo ringraziamo per quello che ci ha dato, quindi il resto sono le solite polemiche strumentali”, ha detto il ministro dell’Interno.

“Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista – ha ribadito – un monumento nazionale che ripeto ci ha regalato anche parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone che è diventata inno dei vigili del fuoco quindi gli siamo profondamente grati”.

A chiedere conto di quanto accaduto sono stati Davide Natale e Simone D’Angelo, consiglieri regionali del Partito Democratico. “Leggere che l’elicottero del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, utilizzato in Liguria per l’elisoccorso, sia impiegato come taxi per accompagnare dal Festival di Sanremo a Roma Mogol lascia sgomenti”, scrivono i dem. “Mentre il sistema sanitario è nel caos, a rendere ancora più surreale la situazione è vedere scippato nella nostra regione un importante mezzo destinato al soccorso e alle emergenze, per essere trasformato su ordine del Ministero degli Interni in un taxi di rappresentanza – proseguono -. Servono parole di chiarezza da parte del presidente Bucci, per sapere se fosse a conoscenza di questa follia, se durante quel volo, il servizio di elisoccorso fosse pienamente garantito in Liguria o se fosse disponibile un mezzo alternativo pronto a intervenire”.

“Non si tratta di una polemica strumentale, ma di rispetto per un servizio essenziale per i cittadini e per i professionisti del soccorso che ogni giorno operano in condizioni difficili. Il Presidente Bucci deve chiarire ai cittadini liguri se il sistema di emergenza è stato anche solo temporaneamente pregiudicato per garantire lo spostamento a un ospite del Festival di Sanremo. E – magari – spiegare se intende esercitare fino in il proprio ruolo di guida della Regione o continuare a fare il passacarte di decisioni prese altrove contro l’interesse dei liguri”, concludono.