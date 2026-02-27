Ultime News

27 Feb 2026 Davide, le esequie. Don Guido: "Non ci sono parole umane per lenire il dolore"
27 Feb 2026 Cremonese, arriva un Milan che non ha mai perso in trasferta
27 Feb 2026 In memoria di Massimo Lazzari la donazione dei dipendenti Arvedi ad A.m.o. onlus
27 Feb 2026 Ghisleri, con il 4+2 bene le iscrizioni ma arriva l'imprevisto: mancano le aule
27 Feb 2026 Sanremo 2026: chi sono i più votati della terza serata
Nazionali

Serie A, oggi Parma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A con l’anticipo della 27esima giornata di campionato. Oggi, venerdì 27 febbraio, al Tardini si affrontano Parma e Cagliari in una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. I gialloblù arrivano dal successo in trasferta contro il Milan, mentre i sardi hanno pareggiato contro la Lazio nell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Parma-Cagliari, in campo alle 20:45:  

Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta 

Cagliari (4-3-3): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Rodriguez, Obert; Adopo, Sulemana, Idrissi; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane 

La partita di campionato tra Parma e Cagliari sarà visibile in diretta su Dazn. Partita disponibile anche in streaming sull’app di Dazn.  

