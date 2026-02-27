Ultime News

27 Feb 2026 Aprica presenta il nuovo ecosportello TARIP: efficienza e comodità per i cittadini
27 Feb 2026 Anafibj, presentato il progetto "CowMeTec"
27 Feb 2026 Gli studenti delle superiori scuola di innovazione e imprenditorialità alla Cattolica
27 Feb 2026 Deve scontare oltre due anni di carcere: rintracciato un 37enne a Pizzighettone
27 Feb 2026 Davide, le esequie. Don Giulio: "Non ci sono parole umane per lenire il dolore"
Video Pillole

Tg News – 27/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sale ancora la fiducia dei consumatori, in calo quella delle imprese
– Concorrenza, Ue e Regno Unito firmano un accordo di cooperazione
– Baps completa la rete siciliana, inaugurata la sede di Trapani
– Pos collegati ai registratori di cassa, alcuni aspetti da chiarire
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...