Video Pillole
Tg Sport – 27/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Atalanta pesca il Bayern Monaco agli Ottavi di Champions
– Europa League, agli Ottavi sarà derby Bologna-Roma
– MotoGP, avvio nel segno dell’Aprilia: Bezzecchi vola
– Eurolega, crollo Milano: l’Hapoel spegne il sogno play-in
– Cobolli vola in semifinale ad Acapulco, fuori Bellucci
– Goggia torna sul podio, Sofia è terza a Soldeu
– Inter e Juve, i grandi rimpianti del post sorteggio
