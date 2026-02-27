Ultime News

27 Feb 2026 Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità
27 Feb 2026 Badante cremonese morta a Dalmine: per l'autopsia è morte naturale, chiesta archiviazione
27 Feb 2026 Dall'Arci un corso per imparare ad organizzare eventi culturali
27 Feb 2026 Rifiuti abbandonati lungo il Morbasco: in attesa del parco li rimuovono i volontari
27 Feb 2026 Schiaffi alla figlia ribelle che marinava la scuola: patrigno condannato per percosse
Video Pillole

Tg Sport – 27/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Atalanta pesca il Bayern Monaco agli Ottavi di Champions
– Europa League, agli Ottavi sarà derby Bologna-Roma
– MotoGP, avvio nel segno dell’Aprilia: Bezzecchi vola
– Eurolega, crollo Milano: l’Hapoel spegne il sogno play-in
– Cobolli vola in semifinale ad Acapulco, fuori Bellucci
– Goggia torna sul podio, Sofia è terza a Soldeu
– Inter e Juve, i grandi rimpianti del post sorteggio
