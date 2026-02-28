A "24minuti" la strage di Viareggio e la piaga del caporalato
Il programma “24minuti” affronta la strage di Viareggio e il diritto del lavoro con esperti, ricordando le vittime e analizzando le inchieste sui riders
Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta.
Stasera (sabato) si parla della strage di Viareggio (29 giugno 2009) nell’anno, il 2026, in cui a 17 anni da quella tragedia dovrebbe chiudersi la vicenda giudiziaria e vedere la luce il museo della memoria per le 32 vittime del rogo della stazione viareggina, il più grande disastro ferroviario avvenuto in Italia negli ultimi 30 anni.
Ospite della trasmissione Daniela Rombi, presidente dell’associazione delle vittime della strage ‘Il mondo che vorrei’, che nel rogo ha perso la sua unica figlia, Emanuela, allora 21enne.
Domani (domenica) il tema al centro della puntata sarà il diritto del lavoro, ospite l’avvocato Oronzo Mazzotta, professore emerito di Diritto del lavoro all’università di Pisa. Il professor Mazzotta tra le altre cose commenterà le ultime inchieste della procura di Milano che coinvolgono le agenzie di consegna a domicilio e i riders sottopagati.