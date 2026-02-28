Ultime News

28 Feb 2026 Cade da una scala e sbatte contro una lamiera: ferito operaio 24enne
28 Feb 2026 Deve scontare tre anni e tre mesi di carcere: 36enne arrestato dai carabinieri
28 Feb 2026 Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro il Milan
28 Feb 2026 Ritrovato vivo il 49enne cremonese disperso sull'Adamello
28 Feb 2026 Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven
Nazionali

Afghanistan-Pakistan, due forti esplosioni a Jalalabad

(Adnkronos) – Due forti esplosioni sono state udite a Jalalabad, nella provincia di Nangarhar, nell’est dell’Afghanistan dal 2021 di nuovo in mano ai Talebani. Lo ha segnalato un giornalista dell’agenzia Afp sul posto all’indomani della nuova escalation tra Afghanistan e Pakistan. Il reporter ha riferito di aver riconosciuto il rumore di un caccia e di aver poi udito esplosioni dalla direzione dell’aeroporto di Jalalabad.  

