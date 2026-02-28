Cade da una scala e sbatte contro una lamiera: ferito operaio 24enne

Momenti di paura all’alba di sabato in un’azienda alimentare specializzata nella produzione di pasta senza glutine, con sede a Sospiro, dove un dipendente è rimasto ferito mentre svolgeva il proprio lavoro.

Erano circa le 5.50 quando l’uomo, un 24enne residente in provincia, stava operando con un rimacinatore, quando il macchinario si è bloccato. Il giovane ha pensato bene di salire su una scala cercando di sistemarlo, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto, sbattendo violentemente contro una lamiera.

Immediato l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno medicato l’uomo sul posto, per poi trasportarlo in ospedale a Cremona in codice giallo. L’uomo ha riportato ferite lacero-contuse al braccio sinistro. Dei rilievi del caso si sono occupati i Carabinieri di San Giovanni in Croce, insieme al personale di Ats Val Padana.

