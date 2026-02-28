Ultime News

28 Feb 2026 Cade da una scala e sbatte contro una lamiera: ferito operaio 24enne
28 Feb 2026 Deve scontare tre anni e tre mesi di carcere: 36enne arrestato dai carabinieri
28 Feb 2026 Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro il Milan
28 Feb 2026 Ritrovato vivo il 49enne cremonese disperso sull'Adamello
28 Feb 2026 Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven
Cronaca

di Laura Bosio

Un dipendente di 24 anni è caduto mentre tentava di riparare un rimacinatore, subendo ferite al braccio. Intervento dei soccorritori e indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di San Giovanni in Croce
Momenti di paura all’alba di sabato in un’azienda alimentare specializzata nella produzione di pasta senza glutine, con sede a Sospiro, dove un dipendente è rimasto ferito mentre svolgeva il proprio lavoro.

Erano circa le 5.50 quando l’uomo, un 24enne residente in provincia, stava operando con un rimacinatore, quando il macchinario si è bloccato. Il giovane ha pensato bene di salire su una scala cercando di sistemarlo, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto, sbattendo violentemente contro una lamiera.

Immediato l’arrivo dei soccorritori del 118, che hanno medicato l’uomo sul posto, per poi trasportarlo in ospedale a Cremona in codice giallo. L’uomo ha riportato ferite lacero-contuse al braccio sinistro. Dei rilievi del caso si sono occupati i Carabinieri di San Giovanni in Croce, insieme al personale di Ats Val Padana.

