Ultime News

28 Feb 2026 La ricerca scientifica incontra le esigenze delle aziende del lattiero-caseario
28 Feb 2026 Referendum Giustizia, il senatore Alfredo Bazoli a Cremona: “Riforma da respingere”
28 Feb 2026 Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità
28 Feb 2026 Carta d'identità elettronica: open day in Comune il 4 marzo
28 Feb 2026 "Risorgimento Italiano": i Lions di Cremona presentano il libro di Anselmo Gusperti
Cronaca

Carta d'identità elettronica: open day in Comune il 4 marzo

di Silvia Galli

Un’occasione utile per chi deve passare dalla vecchia carta cartacea, o dalla Cie emessa entro il 2016, alla nuova carta d’identità elettronica

Dall'estate la vecchia carta d'identità non sarà più valida
Fill-1

Il Comune di Cremona annuncia per il 4 marzo il secondo Open Day dedicato al rinnovo della carta d’identità. Un’occasione utile per chi deve passare dalla vecchia carta cartacea, o dalla Cie emessa entro il 2016, alla nuova carta d’identità elettronica.

Gli sportelli dell’Anagrafe saranno aperti senza prenotazione: basta presentarsi con il documento attuale. Ricordiamo che dal primo agosto 2026 le vecchie carte d’identità cartacee e le Cie precedenti al 2016 non saranno più valide.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...