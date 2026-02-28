Cronaca
Carta d'identità elettronica: open day in Comune il 4 marzo
Un’occasione utile per chi deve passare dalla vecchia carta cartacea, o dalla Cie emessa entro il 2016, alla nuova carta d’identità elettronica
Il Comune di Cremona annuncia per il 4 marzo il secondo Open Day dedicato al rinnovo della carta d’identità. Un’occasione utile per chi deve passare dalla vecchia carta cartacea, o dalla Cie emessa entro il 2016, alla nuova carta d’identità elettronica.
Gli sportelli dell’Anagrafe saranno aperti senza prenotazione: basta presentarsi con il documento attuale. Ricordiamo che dal primo agosto 2026 le vecchie carte d’identità cartacee e le Cie precedenti al 2016 non saranno più valide.
