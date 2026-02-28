Ultime News

Cronaca

Deve scontare tre anni e tre mesi di carcere: 36enne arrestato dai carabinieri

Un trentaseienne è stato arrestato dai Carabinieri per una condanna legata a reati di violazione di sigilli e incidente stradale, con pena di tre anni e tre mesi

I Carabinieri di Ostiano lo hanno accompagnato in carcere
Nella mattinata del 27 febbraio i Carabinieri della Stazione di Ostiano hanno arrestato un uomo di 36 anni che dovrà scontare una pena detentiva di oltre tre anni di reclusione.

L’operazione è scattata intorno alle 11, quando i militari hanno rintracciato il soggetto, già noto alle forze dell’ordine. Nei confronti dell’uomo, pendeva un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona.

Il trentaseienne dovrà scontare una condanna definitiva a una pena definitiva di tre anni e tre mesi di carcere.

I fatti che hanno portato a questa condanna risalgono al luglio 2023 e si sono consumati nel comune di Ostiano. I reati contestati erano la violazione di sigilli e la guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.

Dopo essere stato rintracciato dai Carabinieri, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Cremona

