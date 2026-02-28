FantaSanremo, la serata finale in diretta: i bonus e i malus assegnati

(Adnkronos) –

Stasera gli ultimi bonus e malus assegnati in questa edizione del FantaSanremo. A esibirsi nella quinta e ultima serata tutti i 30 Big in gara. I fantagiocatori sono pronti a conoscere non solo il vincitore del festival della canzone italiana ma anche quello del fantasy game dedicato alla kermesse.

Svelati i bonus validi solo per la finale, dai punti per gli abbracci a quelli per i piedi scalzi.