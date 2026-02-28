Ultime News

28 Feb 2026 La spedizione italiana in Russia: convegno al Ghisleri sulla "guerra degli ignoranti"
28 Feb 2026 FdI Cremona in piazza con gazebo su riforma della giustizia
28 Feb 2026 Polo dell'infanzia a Soncino, lavori al capolinea: entro primavera fine del cantiere
28 Feb 2026 La ricerca scientifica incontra le esigenze delle aziende del lattiero-caseario
28 Feb 2026 Referendum Giustizia, il senatore Alfredo Bazoli a Cremona: “Riforma da respingere”
FantaSanremo, la serata finale in diretta: i bonus e i malus assegnati

Stasera gli ultimi bonus e malus assegnati in questa edizione del FantaSanremo. A esibirsi nella quinta e ultima serata tutti i 30 Big in gara. I fantagiocatori sono pronti a conoscere non solo il vincitore del festival della canzone italiana ma anche quello del fantasy game dedicato alla kermesse. 

Svelati i bonus validi solo per la finale, dai punti per gli abbracci a quelli per i piedi scalzi. 

 

