FdI Cremona in piazza con gazebo su riforma della giustizia

Sabato di mobilitazione per Fratelli d’Italia Cremona: in Piazza Stradivari, davanti a Spazio Comune, il partito ha aperto un gazebo informativo per sensibilizzare i cittadini in vista del Referendum del 22 e 23 marzo 2026 sulla riforma della giustizia.

!Una mattinata intensa, animata da un flusso continuo di cremonesi che si sono avvicinati al banchetto con curiosità e interesse” fa sapere il presidente cittadino, Andrea Poggi. “C’era chi era già convinto dell’importanza di recarsi alle urne per votare Sì, e chi invece si è fermato per chiedere chiarimenti, raccogliere materiale informativo e capire meglio le ragioni di una riforma storica per il sistema giudiziario italiano”.

“Siamo molto soddisfatti della risposta della città” evidenzia Poggi. “Cremona ha dimostrato ancora una volta di essere una comunità viva, attenta, che vuole capire e partecipare. Abbiamo incontrato tanti cittadini curiosi, tanti già convinti dell’importanza di questa riforma, e questo ci dà ancora più energia per continuare la nostra campagna per il Sì”.

“Il gazebo ha rappresentato non solo un momento di informazione, ma una vera e propria agorà cittadina: i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia presenti in piazza si sono resi disponibili per ascoltare segnalazioni, raccogliere proposte e tastare il polso della città su temi locali che vanno oltre il referendum” fanno sapere dal partito.

“La piazza è il luogo dove la politica ritrova il suo senso più autentico — ha aggiunto Poggi —. Oggi abbiamo distribuito materiale informativo sulla riforma della giustizia, abbiamo spiegato perché il Sì rappresenta una svolta necessaria per garantire ai cittadini un sistema giudiziario più libero, equo e più trasparente. Ma abbiamo anche ascoltato: le preoccupazioni delle famiglie, le difficoltà, i problemi dei quartieri. Questo è il modo in cui FdI fa politica: in mezzo alle persone con le orecchie tese all’ascolto”.

Numerosi i temi emersi dai confronti con la cittadinanza, raccolti dai consiglieri comunali che utilizzeranno questi contributi come spunto per l’attività politica in Consiglio Comunale.

“Il referendum del 22 e 23 marzo è un appuntamento che non possiamo permetterci di mancare — ha concluso il Presidente Poggi —. Votare Sì significa scegliere da che parte stare: dalla parte dei cittadini e dei magistrati, non delle correnti. Invitiamo tutti i cremonesi ad andare a votare e a scegliere il cambiamento”.

L’iniziativa di oggi è parte di un più ampio piano di mobilitazione territoriale che Fratelli d’Italia Cremona porterà avanti nelle prossime settimane, con ulteriori appuntamenti in città e provincia per informare e coinvolgere i cittadini in vista della consultazione referendaria.

