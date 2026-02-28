Il Museo della Civiltà Contadina riprodotto in Minecraft nel progetto dell'IC Cremona Uno

Il Museo della civiltà contadina “Il Cambonino Vecchio” approda su Minecraft attraverso la creatività dei bambini: è il progetto formativo promosso dall’IC Cremona Uno alla scuola primaria G. Miglioli di Cremona, che ha coinvolto una cinquantina di giovanissimi nella riproduzione digitale dello spazio espositivo nell’arco di sessanta ore di laboratorio extracurricolare avviato lo scorso anno accademico e ora in via di conclusione.

L’attività, realizzata con il coordinamento della Minecraft Education Ambassador Simonetta Anelli insieme alle docenti Monica Boccoli e Lisa D’Agostino, ha consentito di approcciarsi alla storia e all’arte in modo diverso utilizzando uno strumento che piace ai bambini. “Possono acquisire numerose competenze”, sottolinea Maria Giovanna Daniela Manzia Dirigente Scolastico dell’IC Cremona Uno.

Il progetto si è svolto in diverse fasi: le fotografie scattate al Museo, i disegni su carta in classe, infine il videogioco con cui gli studenti hanno ricostruito l’edificio e il relativo allestimento cubetto dopo cubetto. Il video creato è quasi pronto e sarà pubblicato prossimamente sul sito web dell’Istituto Comprensivo.

