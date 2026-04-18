"Un caso raro" a 24Minuti su CR1: storia di umanità e coraggio

Una storia di umanità e di coraggio, una vicenda rara — per parafrasare il libro “Un caso raro”, di cui si parlerà questa sera alle 19:30 a “24minuti”, lo spazio di approfondimento del weekend targato CR1 e condotto da Simone Bacchetta.

Il libro racconta la vita e la storia di un ispettore di polizia della Questura di Milano, Christian Di Martino (ospite della trasmissione), che, aggredito da un malvivente, ha scelto di non reagire e di non premere il grilletto per legittima difesa, pagandone le conseguenze. Da un intervento in strada a un letto d’ospedale, il racconto attraversa un lungo percorso di recupero fino al rientro in servizio.

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