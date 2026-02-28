Ultime News

Referendum giustizia, banchetto Lega in città con Comaroli e Tovaglieri

di Silvia Galli

Le due esponenti hanno sottolineato l'importanza della separazione dei ruoli tra indagine e giudizio, per garantire un sistema giuridico più equo e indipendente

Il banchetto informativo della Lega
La Lega di Cremona ha organizzato un presidio informativo per illustrare ai cittadini le proprie ragioni a favore del Sì al referendum sulla riforma della giustizia.

Durante l’iniziativa sono intervenute l’onorevole Silvana Comaroli e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri che hanno ribadito la necessità — a loro giudizio — di un sistema più imparziale e trasparente.

Comaroli ha sottolineato che il Sì rappresenterebbe “un passo per rafforzare l’imparzialità dei giudici e garantire decisioni più equilibrate“, evidenziando come la riforma punti a separare in modo più netto i ruoli tra chi indaga e chi giudica.

Tovaglieri ha evidenziato l’importanza della separazione delle carriere e della revisione dei meccanismi disciplinari interni, sostenendo che un sistema più indipendente “aiuterebbe a superare conflitti di interesse e a rafforzare la fiducia dei cittadini”.

