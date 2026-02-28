"Risorgimento Italiano": i Lions di Cremona presentano il libro di Anselmo Gusperti

La storia del Risorgimento italiano è stato il tema al centro del meeting organizzato dal presidente del Lions Club Cremona Host, Daniele Squintani.

Relatore il socio Anselmo Gusperti, autore del volume Genesi e Progenitori del Risorgimento Italiano – perché l’Italia può dirsi europea.

Gusperti nella sua relazione ai soci ha voluto ringraziare Renata Patria e Emanuela Zanesi per averlo aiutato, sostenuto e spronato a realizzare il volume a seguito di una serie di sue lezioni tenute presso l’Università della Terza Età.

È nato così un agile e prezioso volume che, come sottolinea l’autore: “Deve essere considerato un promemoria e un veloce ripasso di reminiscenze scolastiche senza pretesa di essere un testo storico che affermi volontà sconosciute o nuove rivelazioni, Si tratta di una raccolta di vite, avvenimento e aneddoti, condita da commenti e mie considerazioni oltre che da ricordi di antologie, testi scolastici e riviste storiche”.

L’intento di Gusperti è quello di poter tramandare ai giovani delle future generazioni tutte queste conoscenze e la passione per il nostro risorgimento con un’opera che vorrebbe sensibilizzare i lettori al tema europeo cercando di colmare un vuoto culturale di molti (giovani, soprattutto) presentando un’operazione di pura, appassionata divulgazione per rinverdire i fasti di un’epoca determinante per l’Italia, ossia quella risorgimentale.

Misteriosa alla gran parte degli italiani, la tematica è approfondita dall’autore con accesa passione: lo scopo è quello di offrire agli interessati una sorta di agile “promemoria”, senza alcuna pretesa didattica, circa il Risorgimento e quegli eroi che ad esso sono legati a doppio filo, con un tono volutamente leggero, facilmente accessibile a chiunque vi si volesse accostare: non c’è nulla d’inedito fra le sue pagine, per quanto sia facilmente verificabile la volontà di riaffermare l’importanza di figure significative della scena storica nazionale, progenitori e/o seminatori d’idee patriottiche essenziali.

“Un piccolo, piccolissimo granello di sabbia buttato negli ingranaggi dell’incultura o dell’anti-cultura”: così Gusperti sintetizza il suo elaborato.

Diversi volumi sono stati poi donati da Gusperti al Cremona Host, che i soci hanno poi liberamente acquistato con offerta libera. Il ricavato verrà poi utilizzato dal club per un service a favore di un’associazione di volontariato del territorio.

