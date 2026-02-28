Ritrovato vivo il 49enne cremonese disperso sull'Adamello

C’è un lieto fine alla vicenda che per ore ha tenuto il territorio col fiato sospeso: è stato infatti ritrovato nella notte, fortunatamente vivo e in buona salute, il 49enne cremonese che risultava disperso da ieri sull’Adamello.

Era circa l’una di notte quando i soccorritori, dopo ore di ricerche, lo hanno individuato in Val Salarno, dove aveva trovato rifugio in una malga.

Il 49enne era partito la mattina per un’escursione in solitaria, ma aveva probabilmente perso l’orientamento, non riuscendo più a tornare a Ponte di Legno, da cui era partito, nè ad avvisare i familiari.

A dare l’allarme era stata la sorella, dopo aver trovato la sua auto nel parcheggio in cui l’aveva lasciata prima di iniziare la salita.

Immediatamente erano scattate le ricerche, con un campo base allestito a Ponte di Legno è numerose squadre al lavoro.

© Riproduzione riservata