Ultime News

28 Feb 2026 Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro il Milan
28 Feb 2026 Ritrovato vivo il 49enne cremonese disperso sull'Adamello
28 Feb 2026 Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven
28 Feb 2026 Festival di Sanremo 2026: la classifica della serata cover
27 Feb 2026 Cremonese 49enne disperso sull'Adamello: ricerche in corso, campo base a Ponte di Legno
Cronaca

Ritrovato vivo il 49enne cremonese disperso sull'Adamello

di Laura Bosio

Dopo una lunga notte di ansia, il 49enne disperso in montagna è stato ritrovato sano e salvo. I soccorritori lo hanno trovato in una malga in Val Salarno

I ricercatori al lavoro (Foto Giornale di Brescia)
Fill-1

C’è un lieto fine alla vicenda che per ore ha tenuto il territorio col fiato sospeso: è stato infatti ritrovato nella notte, fortunatamente vivo e in buona salute, il 49enne cremonese che risultava disperso da ieri sull’Adamello.

Era circa l’una di notte quando i soccorritori, dopo ore di ricerche, lo hanno individuato in Val Salarno, dove aveva trovato rifugio in una malga.

Il 49enne era partito la mattina per un’escursione in solitaria, ma aveva probabilmente perso l’orientamento, non riuscendo più a tornare a Ponte di Legno, da cui era partito, nè ad avvisare i familiari.

A dare l’allarme era stata la sorella, dopo aver trovato la sua auto nel parcheggio in cui l’aveva lasciata prima di iniziare la salita.

Immediatamente erano scattate le ricerche, con un campo base allestito a Ponte di Legno è numerose squadre al lavoro.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...