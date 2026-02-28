La quarta serata del Festival di Sanremo 2026 ha avuto come protagonista la tradizionale notte delle cover e dei duetti: tutti e 30 i Big in gara si sono esibiti sul palco del Teatro Ariston reinterpretando grandi brani del repertorio italiano o internazionale in compagnia di artisti ospiti scelti per l’occasione.

Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini sono stati la modella Bianca Balti e, a sorpresa, Alessandro Siani. La scaletta ha visto duetti e performance decisamente variegate con ospiti che vanno da Cristina D’Avena con la Bambole di Pezza a Pupo insieme a Dargen D’Amico o le Las Ketchup con Elettra Lamborghini.

La votazione di questa serata speciale è stata diversa da quella delle prime tre puntate: il pubblico ha votato via Televoto (34%), mentre la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio hanno contribuito ciascuna con il 33% del risultato. Il punteggio non farà media con quello delle altre serate.

In questa occasione, rispetto alle prime tre serate, sono state annunciate le prime dieci posizioni in ordine di piazzamento.

SANREMO 2026: CLASSIFICA SERATA COVER

Ditonellapiaga con Tony Pitony – The lady is a tramp Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di Gatto Tredici Pietro con Gianni Morandi – Vita Sal Da Vinci e Michele Zarrillo – Cinque giorni LDA e Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto Dargen D’Amico con Pupo – Su di noi Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Con la quarta serata alle spalle, Sanremo si avvicina alla sua conclusione: in vista della finale restano super favoriti Sal Da Vinci e il duo Fedez e Masini. Sembrano esserci invece meno chance di vittoria per le cinque canzoni scritte da talenti cremonesi: Alessandro Casali di Pescarolo firma il brano di Leo Gassman, Davide Simonetta di Bagnolo Cremasco ha scritto la musica della canzone di Tommaso Paradiso, il cremonese Edywn Roberts è la firma dei brani di Elettra Lamborghini, Malika Ayane e Dargen D’Amico.

© Riproduzione riservata