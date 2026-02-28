Ultime News

28 Feb 2026 Cade da una scala e sbatte contro una lamiera: ferito operaio 24enne
28 Feb 2026 Deve scontare tre anni e tre mesi di carcere: 36enne arrestato dai carabinieri
28 Feb 2026 Cremonese, le possibili scelte del tecnico Nicola per la sfida contro il Milan
28 Feb 2026 Ritrovato vivo il 49enne cremonese disperso sull'Adamello
28 Feb 2026 Ivo Pogorelich incanta l'Auditorium con un repertorio dedicato a Beethoven
Nazionali

Sanremo 2026, oggi la finale – Diretta

(Adnkronos) – È arrivato il giorno della finale del
festival di Sanremo 2026. Oggi, sabato 28 febbraio, al teatro Ariston si incorona il vincitore della kermesse musicale, l’ultima condotta da Carlo Conti. Dopo la serata cover che ha visto il trionfo di Ditonellapiaga e TonyPitony, si riparte con la gara e con i singoli che saranno nuovamente cantati dai 30 artisti. Tutte le news sulla finalissima di Sanremo. 

Nella serata cover, dietro il due vincente Ditonellapiaga-TonyPitony, si sono piazzati al secondo posto in classifica Sayf con Alex Britti e Mario Biondi e al terzo Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...