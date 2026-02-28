“Sticker Art. Storia dell’arte adesiva”, presentazione del libro allo Spoon

Lunedì 9 marzo alle ore 21.30, presso Allo Spoon (Via Bordigallo 16, Cremona), si terrà la presentazione del libro Sticker Art. Storia dell’arte adesiva di Francesco Ciaponi, un appuntamento dedicato alla cultura visiva urbana e alle forme contemporanee di espressione artistica indipendente.

L’iniziativa è promossa da Associazione Artisti Cremonesi e Brescia Adesiva, con l’obiettivo di valorizzare i linguaggi creativi e favorire il dialogo tra artisti, studiosi e pubblico.

La serata sarà un’occasione di approfondimento e confronto sul fenomeno della sticker art, pratica artistica nata nello spazio urbano e divenuta negli anni un linguaggio globale, capace di attraversare città, comunità e generazioni.

Accanto all’autore interverranno Laura Galassi e il collettivo Brescia Adesiva, realtà attiva nella promozione e diffusione dell’arte adesiva, contribuendo a un dialogo che intreccia ricerca storica, esperienza diretta e prospettive contemporanee.

Sticker Art. Storia dell’arte adesiva di Francesco Ciaponi è un volume che ricostruisce la storia e l’evoluzione dell’arte adesiva, analizzandone le radici culturali, le influenze artistiche e l’impatto nello spazio pubblico.

Attraverso un percorso documentato e ricco di riferimenti visivi, il libro esplora: le origini della sticker art e i suoi legami con graffiti e street art, le dinamiche di diffusione internazionale del fenomeno, il valore simbolico e comunicativo dell’adesivo nello spazio urbano, il passaggio dall’underground alla dimensione editoriale e museale. Il testo si propone come uno dei contributi più completi in Italia dedicati a questa forma espressiva, offrendo uno strumento di studio per appassionati, artisti e ricercatori.

Con questa iniziativa Associazione Artisti Cremonesi, in collaborazione con Spoon, conferma il proprio impegno nella promozione di progetti culturali che mettono al centro la creatività contemporanea e le pratiche artistiche indipendenti nel cuore di Cremona.

La sticker art, spesso percepita come gesto spontaneo o marginale, viene qui riconosciuta come fenomeno culturale strutturato, capace di raccontare trasformazioni sociali, dinamiche identitarie e nuove modalità di occupazione simbolica dello spazio pubblico.

