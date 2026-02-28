Usa e Israele attaccano l’Iran. Trump: “Eliminiamo le minacce del regime”

(Adnkronos) –

Usa e Israele hanno lanciato un attacco all’Iran. “Poco fa i militari degli Stati Uniti hanno avviato grandi operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere gli americani eliminando le minacce imminenti provenienti dal regime iraniano”, ha affermato Donald Trump in un video diffuso su Truth.

“Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce per lo Stato di Israele”, ha annunciato questa mattina il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz.

Ufficiali degli Stati Uniti affermano di prevedere che l’attacco all’Iran sarà molto più esteso rispetto ai raid Usa dello scorso giugno contro siti del programma nucleare della Repubblica Islamica. E’ quanto si legge sul New York Times.

Colonne di fumo nero si vedono nel cielo della capitale iraniana, Teheran, dove sono state udite diverse forti esplosioni. Arrivano notizie di esplosioni anche a Isfahan, Qom, Karaj e Kermanshah. Esplosioni sono state avvertite anche nella città di Tabriz.

“L’intero spazio aereo del Paese è chiuso fino a nuove disposizioni”, ha annunciato l’Ente per l’aviazione civile dell’Iran, come riporta l’agenzia iraniana Tasnim.

I raid israeliani contro l’Iran hanno preso di mira “siti del regime e siti militari, anche relativi” al programma di “missili balistici”, ha riferito l’emittente israeliana Kan citando un ufficiale israeliano.

Uno degli obiettivi dell’operazione in Iran sarebbe una struttura della presidenza iraniana, riferisce il Times of Israel citando notizie non confermate. L’agenzia iraniana Mehr parla di raid lungo Jomhouri Street a Teheran.

Colonne di fumo si vedono nella zona della capitale iraniana in cui normalmente risiede la Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei. A riferirne è il giornale iraniano Shargh. Nell’area si trovano anche il palazzo presidenziale e la sede del Consiglio di sicurezza nazionale. Il New York Times riporta di testimonianze di residenti di Teheran che confermano le notizie del giornale iraniano.

In Israele risuonano le sirene. Katz ha dichiarato “uno stato d’emergenza immediato in tutto il Paese”.

Il ministro israeliano dei Trasporti, Miri Regev, ha dato disposizioni all’Ente per l’aviazione civile di chiudere lo spazio aereo israeliano ai voli civili, riferisce il sito di notizie israeliano Ynet.

Il Comando del Fronte Interno delle forze israeliane (Idf) ha disposto restrizioni in tutto Israele: niente assembramenti, stop alle attività didattiche e alle attività lavorative ad eccezione dei settori essenziali, riferisce il Times of Israel.

L’Iraq ha chiuso lo spazio aereo.

“Sto seguendo con la massima attenzione l’evolversi della situazione in Iran, in Israele e, più in generale, nell’intera area del Medio Oriente. Sono in costante contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa e con il Comandante del Covi, che mi aggiornano continuamente sugli sviluppi in corso. La priorità assoluta resta la sicurezza dei nostri militari e di tutto il personale italiano impegnato nei teatri operativi internazionali. Desidero rassicurare che, allo stato attuale, il personale della Difesa italiana non risulta coinvolto negli eventi in atto”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“Continueremo a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, pronti ad adottare ogni misura necessaria a tutela dei nostri connazionali e a sostegno della stabilità dell’area”, conclude Crosetto.

“Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv. Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi”, ha scritto in un post su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.