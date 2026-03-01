A vincere il Festival di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci. Il cantante neomelodico napoletano, reduce dal successo del tormentone “Rossetto e caffé” si è aggiudicato il leoncino come da pronostici, con il brano “Per sempre sì”

Il verdetto al termine di una lunga serata che ha visto esibirsi tutti i 30 artisti in gara e durante la quale è stato annunciato che il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival sarà Stefano De Martino.

Al secondo posto si è classificato Sayf; gradino più basso del podio per Ditonellapiaga.

SANREMO 2026: LA TOP 5

Sal Da Vinci – Per sempre sì Sayf – Tu mi piaci tanto Ditonellapiaga – Che fastidio! Arisa – Magica Favola Fedez e Masini – Male necessario

Il premio della critica è stato assegnato a Fulminacci, mentre il premio della sala stampa tv e web è andato a Serena Brancale. Miglior testo al brano “Male necessario” di Fedez e Masini; miglior composizione musicale per “Che fastidio!” di Ditonellapiaga.

SANREMO 2026: LE CANZONI “CREMONESI”

Il brano “I romantici” di Tommaso Paradiso, scritto dal cremasco Davide Simonetta, si é classificato al decimo posto. “Naturale” di Leo Gassman, firmata da Alessandro Casali di Pescarolo, ha ottenuto la 28esima posizione.

Per quanto riguarda invece i tre brani firmati dal cremonese Edwyn Roberts: 19esimo posto per “Animali notturni” di Malika Ayane, 27esimo per “Ai ai” di Dargen D’Amico, 26esimo per “Voilà” di Elettra Lamborghini.

La canzone “Le cose che non sai di me” di Mara Sattei, il cui videoclip è stato girato all’Auditorium Arvedi del Museo del Violino di Cremona, si è classificata 29esima.

