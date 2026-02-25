Mara Sattei, il video della canzone di Sanremo girato al Museo del Violino

Mara Sattei, artista in gara al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Le cose che non sai di me”, ha scelto l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino per il videoclip della canzone.

Il video è stato diffuso mercoledì mattina, dopo la prima esibizione all’Ariston in cui Sattei ha svelato la ballata, romantica e dal testo forte.

A Sanremo ha colpito tutti con la voce calda, capace di variazioni, che emoziona e convince.

Il video, girato a Cremona, è un gioco di luci, ombre e di colori che si sposano perfettamente l’uno con l’altro. In un’atmosfera magica come quella che solo l’Auditorium cremonese è capace di creare.

