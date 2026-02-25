Ultime News

25 Feb 2026 Mara Sattei, il video della canzone di Sanremo girato al Museo del Violino
25 Feb 2026 Morto mons. Luigi Nozza, Capitolo della Cattedrale in lutto
25 Feb 2026 A Musicologia un convegno sulla musica digitale
25 Feb 2026 Tre opere del pittore Mario Nolli donate dal figlio alla Fondazione Città di Cremona
25 Feb 2026 Uniti dalla politica, separati dal Referendum. Su CR1 confronto tra Carletti e Pasquetti
Cultura e spettacoli

Mara Sattei, il video della canzone di Sanremo girato al Museo del Violino

L'artista in gara al Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Le cose che non sai di me", ha scelto l'Auditorium Giovanni Arvedi per il videoclip della canzone

Mara Sattei all'Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino
Fill-1

Mara Sattei, artista in gara al Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Le cose che non sai di me”, ha scelto l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino per il videoclip della canzone.

Il video è stato diffuso mercoledì mattina, dopo la prima esibizione all’Ariston in cui Sattei ha svelato la ballata, romantica e dal testo forte.

A Sanremo ha colpito tutti con la voce calda, capace di variazioni, che emoziona e convince.

Il video, girato a Cremona, è un gioco di luci, ombre e di colori che si sposano perfettamente l’uno con l’altro. In un’atmosfera magica come quella che solo l’Auditorium cremonese è capace di creare.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...