1 Mar 2026 "Cosa bolle in pentola", domenica con i piatti della tradizione
La trasmissione in onda su CR1 fa tappa al "Giardino del Po": piatti dai sapori delicati e alla tradizione gastronomica del nostro territorio

Le riprese della puntata
Torna “Cosa bolle in pentola”, la rubrica condotta da Silvia Galli, domenica sarà ospite del Ristorante Pizzeria Il Giardino del Po di Cremona.

Un viaggio tra piatti dai sapori delicati, profumi di tradizione e ricette esaltate dall’inconfondibile eleganza dell’olio Zucchi.

Questa sera (domenica) alle 20:30 su CR1, canale 19.

