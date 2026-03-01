Cremonese ad alto livello per 90 minuti, ma il Milan passa nel finale: 0-2

Una partita equilibrata, contro la seconda forza del campionato, poi la beffa nel finale. La Cremonese perde 2-0 allo Zini contro il Milan. Decidono l’incontro le due reti nel recupero di Pavlovic e Leao.

Al 6’ su sviluppi di corner, Vardy calcia due volte, trovando la respinta della difesa avversaria. Poco dopo Maleh ci prova dal limite, ma la mira è alta. Al 20’ Saelemaekers scatta in contropiede, punta Folino e tira col mancino, ma mette a lato. Al 26’ Pezzella crossa dalla sinistra, Bonazzoli cerca la deviazione sul secondo palo, sfiorando il palo. Un minuto dopo grande chance per Vardy che col destro calcia al volo, ma la palla non trova lo specchio della porta per pochi centimetri. Al 34’ filtrante di Fofana per Leao che, a tu per tu con Audero, mette clamorosamente fuori. Al 36’ Thorsby ci prova da fuori, Maignan blocca. Al 45’ parata enorme di Audero su Pulisic che, tutto solo su assist di Fofana, non riesce a sbloccare il match. Sull’angolo seguente Rabiot mette fuori di testa. A ridosso della fine del primo tempo Fofana calcia bene dal limite, Audero mette in corner.

Al 59’, su sviluppi di corner, Bonazzoli sbuca sul secondo palo, ma col mancino mette fuori. Al 60’ il Milan sfrutta il baricentro alto dei grigiorossi: Rabiot supera in velocità Bianchetti e mette dentro per Leao che, anticipando Folino e Audero, mette alto a porta spalancata. Al 65’ Vandeputte riceve da Zerbin, ma col destro mette alto. Poco dopo triola mossa di Nicola: dentro Barbieri, Terracciano e Djuric, fuori Zerbin, Bianchetti e Vardy. Al 73’ serpentina di Leao che si presenta in area grigiorossa, ma la sua conclusione viene deviata da Luperto e bloccata da Audero. Al minuto 80, su punizione battuta da Vandeputte, Luperto colpisce di testa, Maignan para e blocca in due tempi. Al minuto 86 Fullkrug colpisce di testa, ma senza trovare la porta. Al 90’ ecco la beffa: su angolo battuto dalla sinistra, Pavlovic trova la deviazione vincente che sblocca il match. Al 93’ Nkunku in contropiede serve Leao che a porta libera sigla il 2-0 finale.

Cremonese che, nonostante l’ottima prova, non ottiene punti. Grigiorossi fermi a quota 24 punti, come Lecce e Fiorentina. I ragazzi di Nicola saranno impegnati domenica 8 marzo a Lecce in uno scontro direttissimo in chiave salvezza.

© Riproduzione riservata