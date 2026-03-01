Audero: "Giocando con questo spirito possiamo andare ovunque"

Il portiere grigiorosso Emil Audero è intervenuto in zona mista al termine di Cremonese-Milan, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

Dopo una partita quasi perfetta, il Milan è passato nel finale…

“Secondo me oggi c’è stata la prestazione nei 90 minuti, in termini di episodi non ci sta girando bene. Abbiamo fatto un’ottima partita, dobbiamo analizzare gli episodi perché anche da calcio piazzato le partite possono essere decise. Questo spirito dev’esserci sempre da qui alla fine, non voglio fare drammi ma pensare positivo perché nei prossimi mesi possiamo dimostrare che quanto fatto nel girone d’andata non è stato sprecato”.

La prestazione è di buon auspicio per le prossime gare?

“Se riproponiamo questo spirito possiamo andare ovunque, perché in termini di attitudine e qualità si sono viste ottime giocate. Chiaramente dobbiamo concretizzare il più possibile, ma la base di qualsiasi gara è lo spirito con cui la si affronta e oggi abbiamo fatto una buona gara. Dobbiamo essere bravi a riportare gli episodi dalla nostra parte”.

Qual è l’umore in spogliatoio?

“Abbiamo parlato, da parte di tutti c’è la volontà di uscirne e non abbiamo fatto drammi. Il calendario non ci è stato favorevole e allo stesso tempo non abbiamo fatto così bene, ora ci aspettano altri due mesi e dobbiamo focalizzarci tutti quanti sul compattarci e guardare il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere il nostro obiettivo”.

