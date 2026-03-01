Ultime News

FantaSanremo, LDA e Aka7even trionfano: la classifica finale

LDA e Aka 7even hanno vinto il FantaSanremo, il fantasy game dedicato al Festival di Sanremo. Sul podio del ‘gara bilaterale’ al Festival – così come l’ha ribattezzata Elettra Lamborghini – si piazzano seconde le Bambole di Pezza e al terzo posto Sal Da Vinci. Ecco tutta la classifica completa del FantaSanremo 2026.  

1. Lda e Aka 7even – 780 punti 

2. Bambole di pezza – 570 punti 

3. Sal Da Vinci – 520 punti 

4. Samurai Jay – 512 punti 

5. Dargen D’Amico – 484 punti 

6. Ditonellapiaga – 460 

7. Elettra Lamborghini – 427 punti 

8. Eddie Brock – 420 punti 

9. J-Ax – 411 punti 

10. Sayf – 405 punti 

11. Leo Gassmann – 366 punti 

12. Ermal Meta – 344 punti 

13. Arisa – 325 punti 

14. Malika Ayane – 298 punti 

15. Fulminacci – 282 punti 

16. Serena Brancale – 266 punti 

17. Fedez e Masini – 240 punti 

18. Luchè – 237 punti 

19. Levante – 218 punti 

20. Enrico Nigiotti – 211 punti 

21. Tommaso Paradiso – 208 punti 

22. Michele Bravi -207 punti 

23. Maria Antonietta e Colombre – 199 punti 

24. Mara Sattei – 198 punti 

25. Nayt – 175 punti 

26. Patty Pravo – 173 punti 

27. Tredici Pietro – 164 punti 

28. Francesco Renga -135 punti 

29. Raf – 130 punti 

30. Chiello – 80 punti 

 

