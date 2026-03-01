Ultime News

1 Mar 2026 Audero: "Giocando con questo spirito possiamo andare ovunque"
1 Mar 2026 Luperto: "Il ko con il Milan ci insegna che dobbiamo prestare attenzione ai particolari"
1 Mar 2026 "Cosa bolle in pentola", domenica con i piatti della tradizione
1 Mar 2026 Le pagelle di Cremonese-Milan: i voti dei grigiorossi
1 Mar 2026 Nicola: "Ci sono tutti i presupposti per raggiungere l'obiettivo salvezza"
Fulminacci svela il playback a Domenica In e canta con una… banana

Banana alla mano e via con ‘Stupida sfortuna’. Fulminacci ospite oggi da Mara Venier a ‘Domenica In – Speciale Sanremo’ dopo la finale del Festival dove il cantante ha vinto il premio della critica Mia Martini con il brano in gara.  

Come da tradizione, il giorno dopo la chiusura della kermesse gli artisti si esibiscono nel salotto di Mara Venier, che per l’occasione rimane il teatro Ariston. Spesso le performance avvengono in playback, anche per ragioni tecniche: c’è chi canta nascondendo il playback e chi decide di usare l’ironia. Fulminacci ha optato per la seconda.  

Al posto del microfono, il cantante romano ha impugnato una banana, cantando sulle note della sua canzone. La scelta non è casuale perché la copertina della sua canzone sanremese ha proprio una banana come sfondo: “Volevo cantare dal vivo? No, per carità… Ieri sera poi ho perso la voce ad una festa…”. 

